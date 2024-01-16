Власти Ирака опровергли данные, что КСИР в Эрбиле якобы ударил по штабу "Моссад"

Советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Араджи рассказал, что продолжает расследование случившегося и проводит встречи с представителями силовых структур Иракского Курдистана

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Утверждения о том, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, входит в состав иранских ВС) якобы атаковал штаб израильской разведки "Моссад" в Эрбиле, являются необоснованными. С таким заявлением выступил советник по национальной безопасности премьер-министра Ирака Касем аль-Араджи.

"Мы вместе с членами комитета по расследованию осмотрели место удара в Эрбиле и выяснили, что заявления об атаке на штаб "Моссада", якобы располагавшийся там, являются безосновательными", - написал он в X (ранее Twitter). Аль-Араджи добавил, что продолжает расследование случившегося и в настоящий момент проводит встречи с представителями силовых структур Иракского Курдистана. Об итогах осмотра места происшествия он уведомит в докладе верховного главнокомандующего ВС Ирака.

Ранее премьер Ирака Мухаммед ас-Судани поручил сформировать комиссию во главе с аль-Араджи для расследования обстоятельств удара Корпуса стражей исламской революции по Эрбилю. Результаты расследования будут представлены общественности.