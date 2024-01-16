Военные США конфисковали компоненты ракет, которые Иран отправил хуситам

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Лодка дау была затоплена как небезопасная, а ее экипаж, состоявший из 14 человек, задержан

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Военнослужащие ВМС США конфисковали на судне в Аравийском море элементы баллистических ракет иранского производства, которые предназначались для йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

"Ночью 11 января 2024 года <...> силы ВМС США задержали лодку дау (небольшое парусное судно - прим. ТАСС), осуществлявшую незаконную транспортировку передового оружия из Ирана в Йемен для пополнения запасов хуситов в рамках <...> продолжающихся нападений на международные коммерческие суда", - указывается в заявлении, размещенном на странице CENTCOM в Х (ранее Twitter).

Как уточняется, морские котики при поддержке вертолетов и беспилотных летательных аппаратов взяли на абордаж небольшую лодку у побережья Сомали в международных водах Аравийского моря. Военные изъяли комплектующие иранского производства для баллистических и крылатых ракет, в том числе двигательную установку, оборудование для наведения и боеголовки для баллистических ракет средней дальности и противокорабельных крылатых ракет, а также комплектующие, используемые в системах противовоздушной обороны.

По мнению американских военных, такое же оружие хуситы использовали для совершения нападений на коммерческие суда в Красном море. Отмечается, что это первый случай изъятия предназначавшихся хуситам современных обычных вооружений иранского производства с начала нападений йеменских мятежников на суда. Лодка дау была затоплена как небезопасная, а ее экипаж, состоявший из 14 человек, задержан.

"Два морских котика, которые, как ранее сообщалось, пропали в море, принимали непосредственное участие в этой операции", - следует из заявления CENTCOM. Военные ведут поиск пропавших.