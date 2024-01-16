В Ираке заявили, что страна не согласится с размещением дополнительных войск США

Багдад не примет такое решение ни по каким причинам, сообщил представитель комитета по безопасности и обороне Совета представителей страны Карим аль-Мухаммадауи

КАИР, 16 января. /ТАСС/. Багдад ни по каким причинам не согласится с размещением на иракской территории дополнительных военных подразделений Соединенных Штатов. Об этом заявил представитель комитета по безопасности и обороне Совета представителей (парламента) Ирака Карим аль-Мухаммадауи.

"Сообщения о намерении США отправить в Ирак новые силы не имеют под собой оснований", - указал член парламентского комитета, слова которого привел новостной портал Baghdad Today. "Ни Совет представителей, ни иракское правительство не согласится на такой шаг вне зависимости от каких бы то ни было причин или аргументов", - пояснил депутат парламента.

По убеждению аль-Мухаммадауи, "подобные сообщения [о направлении дополнительных сил США в Ирак] являются попыткой помешать усилиям нынешнего премьер-министра страны Мухаммеда ас-Судани, направленным на полный вывод американского контингента со всей иракской территории". Как отметил депутат, это позиция главы иракского кабинета поддерживается и парламентом страны.

Как указывает Baghdad Today, заявление аль-Мухаммадауи стало ответом на сообщения американских СМИ об отправке 1,5 тыс. американских военных в Сирию и Ирак в дополнение к уже имеющемуся в этих странах контингенту США численностью около 4 тыс. солдат.

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

Через несколько дней газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента выступила с утверждением, что представители власти Ирака непублично сказали американским чиновникам, что хотели бы обсудить продление присутствия сил международной коалиции во главе с США в стране, несмотря на публичные заявления об обратном. Как говорится в документе, датированном 6 января, советники премьер-министра Ирака ранее сообщили США, что заявления главы правительства о необходимости начать процесс вывода американских войск были просто "попыткой удовлетворить аудиторию страны". Сам ас-Судани, как сообщили представители Ирака, "по-прежнему привержен" идее о переговорах о продлении присутствии сил коалиции в стране.