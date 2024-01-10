Politico: власти Ирака хотят, чтобы силы коалиции во главе с США оставались в стране

По информации газеты, хотя иракская сторона и заверила Соединенные Штаты в готовности обсуждать вопрос о дальнейшем присутствии войск, все еще может измениться

ВАШИНГТОН, 10 января. /ТАСС/. Представители власти Ирака непублично сказали американским чиновникам, что хотели бы обсудить продление присутствия сил международной коалиции во главе с США в стране, несмотря на публичные заявления об обратном. С таким утверждением выступила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Как говорится в документе, датированном 6 января, советники премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани ранее сообщили США, что заявления главы правительства о необходимости начать процесс вывода американских войск были просто "попыткой удовлетворить аудиторию страны". Сам Ас-Судани, как сообщили представители Ирака, "по-прежнему привержен" идее о переговорах о продлении присутствии сил коалиции в стране.

Газета пишет, что хотя Ирак и заверил США в готовности обсуждать вопрос о дальнейшем присутствии войск, все еще может измениться. По оценке издания, "политические махинации" в парламенте Ирака могут вынудить исполнительную власть принять меры по выводу западного контингента.

Вокруг вывода войск

5 января иракский премьер-министр Мухаммед ас-Судани заявил, что оправдания для присутствия в Ираке сил международной коалиции закончились и Багдад намерен принять конкретные меры для завершения пребывания иностранных военных в стране. Это произошло после того, как днем ранее один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в столице Ирака, еще не менее шести человек пострадали.

26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.

Со своей стороны в Пентагоне заявили 8 января, что США не планируют в настоящее время выводить из Ирака свои войска, численность которых составляет около 2,5 тыс. человек. По словам пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС Патрика Райдера, ему неизвестно о каких-либо обращениях иракского правительства с просьбой о выводе американских войск. Представитель военного ведомства добавил, что ВС США находятся в Ираке по приглашению правительства страны.