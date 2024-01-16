Спецназ армии Израиля провел рейды на штабы командиров ХАМАС в Хан-Юнисе

В ходе операции израильские военнослужащие вели ближний бой и ликвидировали отряд террористов

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 января. /ТАСС/. Спецназ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществил целенаправленные рейды на штабы ряда высокопоставленных командиров батальона ХАМАС "Южный Хан-Юнис" и нанес удары по штаб-квартире группировки "Исламский джихад" в городе Хан-Юнис в секторе Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"ЦАХАЛ провел целенаправленные рейды на крупные объекты террористической инфраструктуры на юге Хан-Юниса. В ходе операции военнослужащие вели ближний бой и ликвидировали отряд террористов. Спецназ ЦАХАЛа совершил целенаправленные рейды на штабы ряда высокопоставленных командиров батальона ХАМАС "Южный Хан-Юнис" <...> и обнаружил большое количество оружия, боеприпасы и гранаты", - говорится в сообщении.

Перед операцией израильские военные ударили по ряду целей, в том числе по штаб-квартире палестинской группировки "Исламский джихад", добавили в пресс-службе. "Спецназ ЦАХАЛа действует в районе Хан-Юниса с целью обнаружения и демонтажа террористической инфраструктуры", - отметили военные.