16 января, 16:18
Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Reuters: США нанесли удар по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой мятежным движением хуситов "Ансар Аллах", для уничтожения противокорабельных баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Reuters.

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По словам его источников из числа должностных лиц США, целью атаки были четыре противокорабельные ракеты. В Пентагоне ТАСС пока не подтвердили эту информацию.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов. 

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