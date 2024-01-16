Reuters: США нанесли удар по Йемену для уничтожения противокорабельных ракет хуситов

По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Американские силы нанесли удар по территории Йемена, контролируемой мятежным движением хуситов "Ансар Аллах", для уничтожения противокорабельных баллистических ракет. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам его источников из числа должностных лиц США, целью атаки были четыре противокорабельные ракеты. В Пентагоне ТАСС пока не подтвердили эту информацию.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в ряде городов Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.