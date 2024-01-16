Блинкен заявил, что США не намерены отказываться от принципа "одного Китая"

Госсекретарь отметил, что страна также решительно выступает за сохранение статус-кво

НЬЮ-ЙОРК, 16 января. /ТАСС/. Вашингтон на протяжении долгого времени придерживался принципа "одного Китая" и не намерен отказываться от данного подхода. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы придерживались политики "одного Китая" на протяжении длительного времени, и это остается нашей политикой. Она не изменится. В то же время мы решительно выступаем за сохранение статус-кво", - сказал он в интервью телекомпании CNBC.

По мнению американского госсекретаря, подход Пекина к Тайваню в последние годы стал "совершенно контрпродуктивным" из-за "экономического, военного и дипломатического давления", которое КНР якобы оказывает на Тайвань.

13 января на Тайване прошли выборы главы администрации и депутатов Законодательного юаня (парламента). Победу в борьбе за пост нового лидера острова одержал действующий заместитель главы администрации, представитель Демократической прогрессивной партии Тайваня Лай Циндэ, который набрал 40,05% голосов избирателей. Он вступит в должность в мае.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.