В Белом доме подтвердили, что Керри покинет администрацию президента США

Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Карин Жан-Пьер сообщила, что это произойдет "в ближайшие месяцы"

ВАШИНГТОН, 16 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила информацию о том, что экс-госсекретарь Джон Керри, являющийся сейчас спецпредставителем президента Джо Байдена по климату, покинет свою должность в ближайшие месяцы.

"Я могу подтвердить, что в ближайшие месяцы специальный представитель Керри покинет администрацию", - сказала она журналистам в ходе телефонного брифинга. Подробностей Жан-Пьер не привела.

13 января портал Axios сообщил, что Керри покинет в конце зимы свою должность и начнет работу в предвыборном штабе Байдена, который будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. По сведениям источников портала, 80-летний Керри обсуждал этот вопрос с Байденом на прошлой неделе.

Керри - бывший госсекретарь (2013 -2017) и экс-кандидат на пост президента от Демократической партии (2004). Он стал спецпредставителем американского лидера по климату в январе 2021 года. Его аппарат входит в структуру Госдепартамента. Керри также занимал должность председателя комитета по иностранным делам Сената Конгресса (2009-2013).

Выборы президента США пройдут в ноябре. 25 апреля 2023 года демократ Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Его предшественник Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года, он считается сейчас фаворитом гонки за выдвижение кандидатом в президенты от республиканцев.