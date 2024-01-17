В Chevron заявили о больших рисках для перевозки нефти из-за кризиса в Красном море

Глава компании Майк Вирт подчеркнул, что организация тесно сотрудничает с ВМС США

ДАВОС, 17 января. /ТАСС/. Кризис в Красном море из-за участившихся атак хуситов на суда создает серьезные риски для транспортировки нефти, что может привести к изменению цен. Об этом сообщил во вторник глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт.

"Это очень серьезная ситуация, и, похоже, она ухудшается", - сказал он в интервью телеканалу CNBC на полях Всемирного экономического форума в Давосе. "Через этот регион перевозится много нефти <...>, нам действительно нужно очень внимательно следить за ситуацией", - добавил Вирт.

Глава компании подчеркнул, что Chevron продолжает транспортировать нефть через этот регион и тесно сотрудничает с ВМС США.