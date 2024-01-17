Посол в Австралии: КНР не может пойти на компромисс в вопросе принадлежности Тайваня

СИДНЕЙ, 17 января. /ТАСС/. Китай не может пойти на компромисс в вопросе о принадлежности Тайваня, поскольку от этого зависят суверенитет и территориальная целостность страны. Об этом заявил посол КНР в Австралии Сяо Цянь.

По его словам, для КНР "нет места для компромисса в вопросе о принадлежности Тайваня". "Мы готовы к компромиссам, готовы проявлять гибкость по многим вопросам, например по торговым, но в вопросе по Тайваню у нас нет никакой возможности проявлять гибкость или идти на компромисс, потому что это затрагивает суверенитет и территориальную целостность Китая", - подчеркнул он в ходе выступления перед журналистами.

13 января на Тайване прошли выборы главы местного правительства и депутатов Законодательного юаня (парламент). Победу одержал замглавы тайваньской администрации, представитель правящей Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ (40,05% голосов). Оппозиция признала поражение.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайбэй сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это одна из провинций КНР.