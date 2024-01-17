Таиланд поддержит усилия АСЕАН по примирению сторон конфликта в Мьянме

В МИД королевства отметили, что их страна продолжит направлять гуманитарную помощь в республику

БАНГКОК, 17 января. /ТАСС/. Таиланд будет поддерживать усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по содействию диалогу и примирению сторон гражданского конфликта в Мьянме, а также продолжит оказывать гуманитарную помощь населению этой страны. Об этом сообщил МИД королевства по итогам встречи президента Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяны Сполярич и вице-премьера и министра иностранных дел Таиланда Панпри Пхиттханукона на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

"Стороны обсудили пути дальнейшего сотрудничества. Заместитель премьер-министра подчеркнул, что Таиланд, где находится региональное отделение МККК, продолжит активно оказывать гуманитарную поддержку [населению] региона, в частности, направлять гуманитарную помощь в Мьянму, чему Таиланд придает большое значение. В этой связи Таиланд готов играть конструктивную роль и поддерживать Лаос в качестве нынешнего председателя АСЕАН, чтобы вернуть организации ведущую роль в содействии диалогу и примирению между сторонами [конфликта] в Мьянме, что привело бы к миру и безопасности как в Мьянме, так и в регионе", - говорится в сообщении таиландского МИД.

Генеральный директор департамента информации и пресс-секретарь Министерства иностранных дел Таиланда Канчана Пхатхарачок в декабре 2023 года заявила, что Таиланд увеличит объемы гуманитарной помощи населению Мьянмы, проживающему вдоль таиландско-мьянманской границы. По ее словам, такое решение было принято по итогам встречи главы МИД Таиланда и его коллеги из Мьянмы Тан Све, которая состоялась на полях восьмой конференции министров иностранных дел по сотрудничеству в бассейне Ланьцанцзян - Меконг в Пекине.