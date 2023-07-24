Протест в Мьянме в 2021 году © AP Photo

Гражданский конфликт в Мьянме, который с перерывами продолжается с 1948 года, последние два года находится в горячей стадии. Военный переворот в феврале 2021 года и приход к власти главнокомандующего вооруженными силами генерала Мин Аун Хлайна привели к гражданским протестам, которые переросли в боевые столкновения. В результате них, согласно данным полиции, уже погибли более 6 тыс. человек, около 24 тыс. были задержаны, из них 19 тыс. все еще лишены свободы.

Кризис в Мьянме и реализация мирного плана "Консенсус из пяти пунктов" стали главными темами встречи министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходила в Джакарте с 11 по 14 июля.

Дорожная карта для Мьянмы

Участниками конфликта являются учрежденный после военного переворота Государственный административный совет и вооруженные силы Мьянмы с одной стороны и противостоящее им временное правительство национального единства вместе с сепаратистскими этническими группировками — с другой.

Еще в апреле 2021 года состоялся внеочередной саммит АСЕАН, на котором был принят мирный план урегулирования конфликта под названием "Консенсус из пяти пунктов". Согласно этой дорожной карте, все вовлеченные во внутриполитический конфликт в Мьянме стороны должны проявить максимум сдержанности, отказаться от насильственных действий и разрешить разногласия путем мирного диалога в интересах этого государства и ради сохранения мира и стабильности в Юго-Восточной Азии.

Однако спустя два года после принятия этого плана стало очевидно, что он не работает и потому необходим поиск иных путей достижения мира. Призывы к выполнению пунктов "Консенсуса" давно превратились в рутину во многом из-за того, что он не предполагает установления контактов с Государственным административным советом — ключевой стороной гражданского конфликта, без которой достижение мира вряд ли возможно. Видимо, понимая это, официальный Бангкок решил взять инициативу в свои руки.

Опасения Таиланда

Один из очагов сопротивления центральной власти находится в штате Карен на юго-востоке страны, где активно действует вооруженная этническая группировка "Каренский национальный союз". Штат Карен на востоке граничит с таиландскими провинциями Мэхонгсон, Так и Канчанабури. Согласно данным ООН, более 90 тыс. гонимых вооруженными столкновениями жителей Мьянмы сейчас проживают в девяти лагерях для беженцев, расположенных вдоль таиландско-мьянманской границы (ее протяженность составляет 2,4 тыс. км).

Очевидно, Бангкок не заинтересован иметь у себя под боком подобный очаг нестабильности. Будучи второй по величине экономикой в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии после Индонезии, Таиланд стремится к ее восстановлению после пандемии коронавируса. В частности, в таиландском Управлении по туризму рассчитывают принять в этом году 25 млн иностранных туристов и ожидают возвращения объемов туристической отрасли до 80% от показателей 2019 года, когда на эту сферу приходилось 12% ВВП страны. В 2024 году королевство рассчитывает вернуться к показателям, которые были до пандемии COVID-19.

Тайцы, на мой взгляд, большие специалисты по созданию образов, многогранных ментальных конструкций, то есть брендов. Вы наверняка что-то да слышали про тайский бокс, тайский массаж или суп том ям? Но я хочу обратить ваше внимание на более уязвимый таиландский образ — Таиланд называют страной улыбок. Это туристический бренд королевства, где все местные жители рады гостям, а теплое море, песчаные пляжи и прекрасная кухня сделают его посещение действительно незабываемым.

А тем временем в соседнем со страной улыбок государстве идет кровопролитное гражданское противостояние. Десятки тысяч беженцев в попытке спастись бегут оттуда и размещаются в специальных центрах на границе с Таиландом, где периодически происходят вспышки холеры и лихорадки денге. Вдобавок через границу в страну улыбок регулярно пытаются проникнуть вооруженные банды наркоторговцев, а также ведут свою преступную деятельность торговцы оружием и людьми.

Мирные усилия Таиланда

19 июня 2023 года Таиланд сначала организовал в городе Паттайя неформальную встречу представителей стран, заинтересованных в урегулировании ситуации. Ранее Бангкок уже выступал в качестве организатора ряда неформальных саммитов в различных форматах, в том числе дважды на уровне министров. Этот неофициальный диалог стал третьим по счету. Помимо Таиланда в Паттайе были представители шести стран АСЕАН — Брунея, Камбоджи, Лаоса, Мьянмы, Филиппин и Вьетнама, а также Китая и Индии. Таиланд, Лаос и Мьянма были представлены на уровне министров иностранных дел. Председательствующая в АСЕАН Индонезия, а также Малайзия и Сингапур не направили тогда своих представителей.

МИД Таиланда заявил, что Бангкок хочет прекращения насилия, наступления мира и стабильности в Мьянме, напомнив, что прямо и косвенно, как в контексте конфликта, так и при стихийных бедствиях, королевство оказывает помощь страдающему населению. В приглашении участникам неформального диалога было указано на необходимость наладить диалог именно с лидерами Мьянмы.

Как отметил вице-премьер и министр иностранных дел Таиланда Дон Праматвинай, неформальные дискуссии — способ решения проблем в случае с Мьянмой. Он назвал их полезными, а участники выразили желание проводить подобные встречи снова. Праматвинай при этом отметил, что другие страны АСЕАН не имеют такой протяженной границы с Мьянмой, которая есть у Таиланда, поэтому они не беспокоятся и не считают необходимым быстро найти выход из затянувшейся кризисной ситуации в этой стране.

Встреча в тюрьме

Последующей попыткой Бангкока приступить к деэскалации конфликта в Мьянме называют встречу между Доном Праматвинаем и бывшим государственным советником Мьянмы Аун Сан Су Чжи, которая до февраля 2021 года была фактическим лидером страны. Это был первый контакт двух политиков после военного переворота. Встреча прошла 9 июля в тюрьме в Нейпьидо, где и сейчас находится 78-летняя Аун Сан Су Чжи, которую приговорили в общей сложности к 33 годам лишения свободы по 19 делам. Суд счел доказанной ее причастность к масштабным фальсификациям в пользу возглавляемой ею партии "Национальная лига за демократию" на парламентских выборах в ноябре 2020 года, а также приговорил ее к заключению по нескольким делам о коррупции и в связи с нарушением коронавирусных ограничений.

Сразу же после прихода к власти военных Аун Сан Су Чжи призвала своих сторонников выступить против госпереворота.

Пресса узнала об этой встрече только спустя несколько дней. МИД Таиланда назвал ее важным шагом на пути к реализации мирного плана "Консенсус из пяти пунктов", хотя и вне официального трека АСЕАН. Журналисты также узнали, что беседа двух политиков длилась более часа, при этом Аун Сан Су Чжи пребывала в добром здравии как физически, так и ментально. Особенное внимание в таиландском МИД обратили на то, что встреча стала возможной с согласия как Государственного административного совета Мьянмы, так и самой Аун Сан Су Чжи. Таким образом Бангкок недвусмысленно заявил, что стороны готовы к переговорам, если и не к прямым, то хотя бы через посредника.

Этот диалог стал позитивным событием и шагом в направлении мирного урегулирования текущей ситуации в Мьянме, поскольку именно АСЕАН призвана сыграть решающую роль в поиске политических решений и укреплении доверия между ключевыми заинтересованными сторонами. Аун Сан Су Чжи подтвердила свою готовность к переговорам, выдвинув только одно требование: диалог должен начаться без каких-либо предварительных условий любой из сторон.

Разногласия в АСЕАН

На встрече министров иностранных дел стран АСЕАН 11–14 июля 2023 года в Джакарте не присутствовал ни один представитель Мьянмы, так как им запрещено участвовать в саммитах ассоциации на высоком уровне из-за отсутствия прогресса по реализации "Консенсуса из пяти пунктов". Интересно, что 13 июля министры не смогли согласовать коммюнике по Мьянме, как полагают местные эксперты, из-за разногласий вокруг самостоятельных инициатив Таиланда по налаживанию диалога с мьянманскими военными. В итоге коммюнике было принято только под занавес встречи на следующий день. Страны АСЕАН подтвердили единую позицию, что "Консенсус из пяти пунктов" остается главным ориентиром для урегулирования политического кризиса в Мьянме. Страны региона решительно осудили продолжающиеся акты насилия, включая авиаудары, артиллерийские обстрелы и разрушение гражданских объектов, и настоятельно призвали все вовлеченные стороны предпринять конкретные действия, чтобы немедленно прекратить неизбирательное насилие, осудить любую эскалацию и создать благоприятные условия для доставки гуманитарной помощи и инклюзивного национального диалога.

Правда, прозвучавшее осуждение вряд ли способно остановить кровопролитие. Местные наблюдатели отмечают, что неспособность АСЕАН оказывать большее влияние на Государственный административный совет породила сомнения в эффективности организации как регионального политического блока. В самой же АСЕАН наметился раскол по вопросу Мьянмы. Члены организации материковой части Юго-Восточной Азии выступают за инклюзивные переговоры, в то время как Индонезия, Малайзия и Сингапур считают преждевременным устанавливать контакт с Государственным административным советом.

Реалии Мьянмы

Прежде всего необходимо понимать, Мьянма не раз переживала военные перевороты, когда вооруженные силы выходили на политическую арену со своим видением устройства процесса государственного строительства. Армия в этой стране — еще и политический институт, который на протяжении многих лет оставался фактически неподконтрольным для гражданских администраций. Игнорировать эту сторону и пытаться таким образом разрешить конфликт — бесперспективное начинание.

Идея введения санкций в случае с Мьянмой более чем контрпродуктивна. Это уже доказали многочисленные пакеты рестрикций стран Запада — ограничения никак не способствовали мирному урегулированию конфликта. У вооруженных сил Мьянмы есть солидный опыт существования под санкциями. Например, Китай является основным экономическим партнером Мьянмы и источником инвестиций в ее экономику, который в этом году ощутимо нарастил импорт редкоземельных металлов. Россия продолжает углублять взаимодействие в военной области, развивается сотрудничество в сфере мирного атома. Мьянма также пользуется дипломатической поддержкой соседней Индии, которая вместе с Таиландом считает поддержание связей с Государственным административным советом наилучшим способом защиты своих интересов.

На этом фоне Бангкок, предпринимая усилия по поиску выхода из гражданского конфликта в Мьянме, действует явно в прагматичном ключе. Кстати, Таиланд является крупнейшим импортером природного газа из Мьянмы. В конечном итоге с наступлением мира в Мьянме с населением более 50 млн человек выиграет не только Таиланд, но и все страны региона.