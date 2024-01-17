Bloomberg: Британия и США ударами по Йемену сорвали поставки оружия хуситам

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Как отметили источники агентства, "еще очень рано оценивать долгосрочные последствия проведенной операции"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Удары Великобритании и США по территории Йемена позволили на время предотвратить поставки иранского оружия движению мятежников-хуситов "Ансар Аллах". Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, "с 11 января не предпринималось никаких попыток транспортировки оружия по тем маршрутам, которые обычно использовались Ираном". Источники отмечают, что, "вероятно, эти удары позволили перекрыть ключевые линии снабжения Ираном Йемена, однако еще очень рано оценивать долгосрочные последствия проведенной операции". Согласно информации агентства, лишение хуситов возможности быстро пополнять запасы вооружений и было основной целью американо-британских ударов.