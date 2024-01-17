Генсек ЛАГ осудил иранские удары по Эрбилю

Ахмед Абу аль-Гейт также выразил солидарность с иракскими властями

КАИР, 17 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абу аль-Гейт осудил удары, которые иранский Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС) нанес по иракскому городу Эрбиль. Соответствующую позицию он изложил на экстренном заседании Совета ЛАГ, которое было созвано по просьбе Багдада.

"Прежде всего хотел бы заявить о решительном неприятии ударов Ирана по иракской территории в районе города Эрбиль вечером 15 января. <...> Выражаю полную солидарность с правительством Ирака, какие бы оно ни приняло решения для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности своей страны", - подчеркнул Абу аль-Гейт.

Он также призвал другие страны "не превращать Ирак в арену для сведения счетов" и предупредил, что подобные действия могут привести к "расширению войны на Ближнем Востоке", в результате чего безопасность во всем регионе окажется под угрозой. Абу аль-Гейт отметил, что позиция ЛАГ по инцидентам, когда какие-либо государства нарушают суверенитет Ирака, остается неизменной и заключается в категорическом осуждении подобных ударов.

Ранее в среду МИД Ирака сообщил, что созвал Совет ЛАГ на экстренное заседание в связи с недавним обстрелом Эрбиля.

В ночь на 16 января КСИР атаковал баллистическими ракетами несколько объектов в Эрбиле - административном центре Иракского Курдистана на севере Ирака. Согласно заявлению элитных частей ВС Ирана, бомбардировке были подвергнуты "несколько объектов террористов в Эрбиле в ответ на недавние террористические акты внутри Ирана". Указывается также, что в результате атаки "был уничтожен главный шпионский штаб [израильской службы разведки] "Моссад" в Иракском Курдистане".