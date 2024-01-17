Последнее решение финского кабмина о закрытии КПП на границе с РФ обжаловали в суде

По данным портала Yle, заявители утверждают, что решения правительства являются дискриминационными по отношению к меньшинству русского происхождения и нарушают основные права

ХЕЛЬСИНКИ, 17 января. /ТАСС/. Последние решение правительства Финляндии от 11 января о продлении закрытия пропускных пунктов на границе с Россией до 11 февраля обжаловано в финском Высшем административном суде. Об этом сообщает портал Yle.

В конце декабря Yle сообщало, что в Высшем административном суде обжалованы все предыдущие решения кабмина Финляндии о закрытии пропускных пунктов.

В текущем обжаловании заявители утверждают, что "решения правительства о закрытии границ являются дискриминационными по отношению к меньшинству русского происхождения и нарушают основные права", сообщает портал. По данным Yle, заявители являются гражданами Финляндии российского происхождения или членами их семей.

По решению правительства Финляндии все автомобильные пункты пропуска на границе с РФ были закрыты с 30 ноября по 14 декабря прошлого года. После этого два КПП были вновь открыты, но из-за возобновления притока мигрантов из третьих стран граница закрылась с 15 декабря 2023 года по 11 февраля 2024 года.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.