Глава МИД Ирана заявил, что война не позволит решить ближневосточную проблему

Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что нельзя уничтожить ХАМАС и освободить заложников во время войны

ЖЕНЕВА, 17 января. /ТАСС/. Продолжение военных действий не позволит урегулировать кризис на Ближнем Востоке, руководству Израиля следует это понимать. Такое мнение выразил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.

"[Премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху должен понимать, что война не позволит положить конец ближневосточному конфликту. Не получится уничтожить [радикальное палестинское движение] ХАМАС и освободить заложников, продолжая войну", - заявил он. При этом, по мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, решить проблему можно "очень просто". Для этого необходимы остановка военных действий, открытие гуманитарных коридоров и прекращение насильственного перемещения населения сектора Газа, а также обмен заключенными, указал он.