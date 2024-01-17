Италия, ФРГ и Франция готовятся направить военную миссию в Красное море

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что инициатива предполагает расширить военную операцию в Ормузском проливе Agenor для защиты торгового судоходства в Красном море

РИМ, 17 января. /ТАСС/. Италия, Германия и Франция собираются предложить другим странам Евросоюза создать военную миссию для обеспечения безопасности судоходства в Красном море. Об этом заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Мы работаем над тем, чтобы параллельно с операцией "Аталанта" (запущенная странами ЕС военная операция против пиратства у берегов Сомали - прим. ТАСС) в Красном море могла присутствовать европейская военная миссия", - цитирует слова Таяни агентство ANSA. Дипломат подчеркнул, что инициатива Италии, Франции и Германии предполагает расширить военную операцию в Ормузском проливе Agenor для защиты торгового судоходства в Красном море.

По словам Таяни, предложение трех стран 22 января будет обсуждаться на встрече министров иностранных дел Евросоюза, к которой могут также присоединиться не входящие в сообщество государства. Глава внешнеполитического ведомства Италии выразил надежду на то, что политическое решение будет принято незамедлительно, чтобы миссия "могла начать работу как можно скорее". Отдельно Таяни сообщил, что в ближайшее время совершит поездку в Ливан, Израиль и Палестину.

17 января газета Politico заявила о том, что Евросоюз намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в соответствии с военно-морской миссией для обеспечения безопасности судоходства. Эта оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). При этом европейская миссия, согласно предложению Европейской службы внешних связей, будет опираться на проводимую под руководством Франции операцию по наблюдению в регионе Agenor.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ), с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.