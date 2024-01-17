В Пентагоне заявили, что США не находятся в состоянии войны с хуситами

Пресс-секретарьведомства Патрик Райдер отметил, что Соединенные Штаты своими ударами по позициям хуситов "достигли желаемого эффекта по подрыву и снижению возможностей хуситов"

НЬЮ-ЙОРК, 17 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с йеменскими мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" и не хотят расширения масштабов конфликта на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы не находимся в состоянии войны с хуситами. Очевидно, что мы не пытаемся добиться распространения конфликта, но мы не можем допустить продолжения этих безрассудных атак", - сказал он в эфире телеканала CNN.

Райдер отметил, что США своими ударами по позициям хуситов "достигли желаемого эффекта по подрыву и снижению возможностей хуситов". "Иными словами, мы в основном поразили те цели, по которым намеревались нанести удар", - добавил он.

Ранее США повторно внесли движение "Ансар Аллах" в список террористических организаций из-за атак на коммерческие суда в Красном море и Аденском заливе.