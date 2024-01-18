Представитель Пентагона заявил, что у него нет данных о наличии сил США в Йемене

Пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер отметил, что "не отслеживает" какие-либо силы американской стороны в республике

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер не располагает информацией о наличии каких-либо американских сил на территории Йемена. Об этом он сообщил в среду на регулярном брифинге для журналистов.

"Я не осведомлен о каких-либо силах США "на земле", - ответил он на вопрос о присутствии американских военных в Йемене с целью разведки. "Я сейчас не отслеживаю какие-либо силы США в Йемене", - добавил Райдер.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября прошлого года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.