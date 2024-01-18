Катар сообщил, что в Газу доставили медикаменты для израильских заложников

Также в анклав поступила гуманитарная помощь, уточнил официальный представитель МИД ближневосточного государства Маджид аль-Ансари

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. Гуманитарная помощь и медикаменты, предназначенные для израильских заложников, доставлены в сектор Газа. Об этом в среду вечером сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари.

"За последние несколько часов в сектор Газа поступили медикаменты и гуманитарная помощь в рамках реализации соглашения, о котором было объявлено вчера и которое служит интересам гражданского населения анклава, а также [израильских] заложников", - написал аль-Ансари в X (ранее Twitter).

Во вторник внешнеполитическое ведомство эмирата объявило, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам.