США сообщили, что обсуждают возможность введения условий на военные поставки Израилю

По словам лидера демократического большинства в Сенате Конгресса Чака Шумера, демократы продолжают "искать наилучший путь вперед"

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Американские сенаторы-демократы обсуждают возможность выдвижения условий для предоставления помощи Израилю со стороны США. Об этом заявил в среду лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк).

"По поводу условий. Наша фракция обсуждает это. И мы продолжим искать наилучший путь вперед", - подчеркнул сенатор, беседуя с журналистами в Конгрессе.

Он перечислил четыре цели, которые демократы преследуют в ситуации по урегулированию палестино-израильского конфликта: "радикально сократить угрозу терроризма со стороны [палестинского движения] ХАМАС", добиться освобождения заложников, доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и уменьшения числа жертв среди мирных палестинцев в результате военных операций Израиля.