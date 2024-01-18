СМИ: США и Великобритания наносят удары по подконтрольной хуситам территории Йемена

Под огнем оказались провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда, сообщает телеканал Al Masirah

ТАСС, 18 января. США и Великобритания наносят удары по территории Йемена, которая находится под контролем мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Об этом сообщил принадлежащий хуситам телеканал Al Masirah.

Ударам, в частности, подверглись провинции Дамар, Саада, Таиз, Ходейда, Эль-Байда

Также о том, что США нанесли новый удар по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" сообщает и телеканал ABC со ссылкой на официальных лиц.

Как отмечается, удар стал ответом на участившиеся нападения хуситов на суда в Красном море.