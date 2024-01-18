Al Jazeera: не менее шести палестинцев погибли во время рейда ЦАХАЛ на Западном берегу

По информации телеканала, также израильские военнослужащие арестовали 46 человек в Вифлееме

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. По меньшей мере шесть палестинцев были убиты в ходе рейда Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, палестинских граждан убили во время рейда в городе Тулькарм. Телеканал также отмечает, что военные действия на улицах города, начавшиеся 17 января, продолжаются более 23 часов, "повсюду слышны звуки взрывов и перестрелок".

Кроме того, сообщается о масштабных рейдах ЦАХАЛ в Вифлееме, где израильские военнослужащие арестовали 46 палестинцев, а также Калькилье и Хевроне.

Ранее израильская армия сообщала о проведении масштабного антитеррористического рейда в районе лагеря палестинских беженцев в городе Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. В сообщении армейской пресс-службы отмечалось, что солдаты "обыскивают здания, допрашивают десятки подозреваемых и задерживают разыскиваемых лиц". Также в ЦАХАЛ указали что один из израильских резервистов, участвовавших в рейде, получил серьезные огнестрельные ранения и был эвакуирован в госпиталь.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземную военную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.