Пять грузовиков с медикаментами для удерживаемых ХАМАС заложников въехали в Газу

Также в анклав поступили продукты питания и другая гуманитарная помощь, сообщает газета The Times of Israel

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 января. /ТАСС/. Пять грузовиков с медикаментами для израильских заложников, удерживаемых радикальной палестинской группировкой ХАМАС, въехали в Газу. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По информации издания, машины были досмотрены израильскими силами безопасности на КПП "Керем-Шалом", где ежедневно проверяется гуманитарная помощь, направляемая в Газу. Груз включает в себя лекарства для пленников ХАМАС, многие из которых, по словам их семей, зависят от рецептурных препаратов для лечения хронических заболеваний, а также медикаменты, продукты питания и другую гуманитарную помощь для палестинцев в Газа в рамках сделки, заключенной при посредничестве Катара и Франции.

Во вторник внешнеполитическое ведомство Катара объявило, что Израиль и ХАМАС при посредничестве Катара и Франции достигли соглашения, которое предполагает доставку гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа в обмен на передачу медикаментов удерживаемым в анклаве заложникам. По условиям сделки, как отметил высокопоставленный представитель ХАМАС, на каждую коробку медикаментов, предназначенную заложникам, приходится 1 тыс. коробок с медикаментами для палестинцев в раздираемой войной Газе.