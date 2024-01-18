Al Jazeera: на восстановление уничтоженных бомбардировками домов в Газе нужно $15 млрд

Как сообщил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа, с 7 октября 2023 года были полностью или частично повреждены около 350 тыс. единиц жилья в анклаве

ДУБАЙ, 18 января. /ТАСС/. На восстановление уничтоженных израильскими бомбардировками домов в секторе Газа потребуется не менее $15 млрд. Об этом заявил глава Палестинского инвестиционного фонда Мохаммед Мустафа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По словам Мустафы, около 350 тыс. единиц жилья были полностью или частично повреждены в Газе с момента начала израильских бомбардировок 7 октября 2023 года. "Мы еще не говорим об инфраструктуре, мы не говорим о больницах, которые были повреждены, о коммуникациях", - добавил он.

Почти 25 тыс. человек были убиты, почти все из 2,3 млн жителей Газы были вынуждены покинуть свои дома с начала боевых действий Израиля на палестинской территории.