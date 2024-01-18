Австралия считает принцип двух государств путем к миру на Ближнем Востоке

По словам главы МИД Австралии Пенни Вонг, для движения ХАМАС "нет места в будущем Палестины"

СИДНЕЙ, 18 января. /ТАСС/. Австралия убеждена, что в основе мирного урегулирования палестино-израильского конфликта лежит принцип сосуществования двух государств. Об этом заявила министр иностранных дел Пенни Вонг, выступая перед журналистами в ходе своего турне по странам Ближнего Востока.

"Основой пути к миру является справедливое и прочное решение [о создании] и сосуществовании двух государств. Оно требует как признания стремления палестинцев к государственности, так и обеспечения безопасности израильтян", - сказала Вонг, выразив мнение, что "для [движения] ХАМАС нет места в будущем Палестины". "Мы считаем, что ХАМАС является террористической организацией, которая не может управлять Газой", - подчеркнула министр.

Глава МИД подтвердила позицию о том, что "существование израильских поселений на Западном берегу реки Иордан противоречит принципу двух государств". "Мы неоднократно заявляли и по-прежнему придерживаемся мнения о том, что существование поселений противоречит международному праву. Они являются препятствием на пути к миру", - добавила министр.