NYT: США в пятый раз за неделю нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Неназванные чиновники Пентагона в разговоре с изданием отметили "прочность арсенала" хуситов

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. США в пятый раз за неделю подвергли бомбардировке объекты йеменского движения мятежников-хуситов "Ансар Аллах".

Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, упреждающие удары были нанесены по ракетам и пусковым установкам хуситов, поскольку разведывательные данные США свидетельствовали о том, что мятежники готовятся атаковать коммерческие суда и военные корабли в Красном море.

Неназванные чиновники Пентагона в разговоре с изданием отметили "прочность арсенала" хуситов.