Посол Саудовской Аравии в США заявил, что Ближнему Востоку грозит каменный век

Принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд отметила необходимость установления режима прекращения огня

НЬЮ-ЙОРК, 18 января. /ТАСС/. Дальнейшая эскалация палестино-израильского конфликта угрожает погрузить весь Ближневосточный регион в каменный век. Такое мнение телеканалу CNN выразила посол Саудовской Аравии в США принцесса Рима бинт Бандар бен Султан бен Абдель Азиз Аль Сауд.

"Чем дольше это будет продолжаться, тем выше вероятность того, что случится ошибка, которая отбросит нас назад в каменный век", - сказала она.

Дипломат отметила необходимость установления режима прекращения огня и подчеркнула, что Эр-Рияд полностью разделяет требования Израиля в сфере безопасности, но считает, что они не должны реализовываться ценой жизней палестинского населения.

Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что арабские страны обсуждают введение гуманитарной паузы в секторе Газа, которая продлится как минимум месяц и подразумевает нормализацию отношений Израиля и Саудовской Аравии. Условием нормализации будет согласие Израиля пойти на "необратимые шаги по созданию палестинского государства".