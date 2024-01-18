Байден поддержал независимость Палестины, несмотря на то что Нетаньяху против

В Белом доме считают, что палестинцы имеют право жить в независимом государстве в условиях мира и безопасности, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 18 января. /ТАСС/. Президент США Джо Байден выступает за урегулирование палестино-израильского конфликта путем сосуществования двух государств, несмотря на то что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху против появления палестинского государства. Об этом сообщил на регулярном брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать слова Нетаньяху, который заявил, что проинформировал Вашингтон о том, что он выступает против создания палестинского государства в рамках урегулирования конфликта. "Ничего не изменилось в стремлении президента Байдена к тому, что решение на основе сосуществования двух государств действительно отвечает интересам не только израильского, но и, безусловно, палестинского народа. Более того, оно отвечает интересам всего региона. И мы не собираемся прекращать работу по достижению этой цели", - ответил Кирби.

"И это не новое высказывание премьер-министра Нетаньяху. Очевидно, что мы смотрим на это иначе", - подчеркнул представитель Белого дома.

"Мы считаем, что палестинцы имеют полное право жить в независимом государстве в условиях мира и безопасности. Президент [Байден] и его команда собираются продолжать работать над этим. Сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы у Израиля было все необходимое для защиты от [палестинского радикального движения] ХАМАС, а также чтобы гуманитарная помощь продолжала поступать нуждающемуся населению Газы. Но [сектор] Газа будет существовать и после [урегулирования] конфликта. И мы весьма четко определили, каким мы хотим его видеть. Мы хотим, чтобы управление в Газе соответствовало чаяниям палестинского народа, чтобы у него было право голоса и право голоса в том, как все это будет выглядеть, а также чтобы не было повторной оккупации Газы", - отметил Кирби.

Нетаньяху заявил в четверг, что Израиль будет продолжать операцию до тех пор, пока не одержит "решительную победу над ХАМАС". Он отверг идею создания палестинского государства и заявил, что довел свою позицию до сведения американской стороны.