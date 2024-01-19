ВМС Британии сообщили о еще одном инциденте у берегов Йемена

Происшествие помечено как "нападение"

ЛОНДОН, 19 января. /ТАСС/. Еще один инцидент произошел в 115 морских милях к юго-востоку от порта Аден в Йемене. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

Инцидент помечен как "нападение". Других деталей пока нет. В координационном центре рекомендовали судам проявлять осторожность при навигации в этом районе.

В четверг вечером UKMTO сообщил о нападении на судно в 85 морских милях к юго-востоку от йеменского города Эш-Шихр. В свою очередь британская компания Ambrey, специализирующаяся на морской безопасности, проинформировала о приближении четырех беспилотных летательных аппаратов к американскому танкеру, который ходит под флагом Маршалловых Островов, примерно в 87 милях к юго-востоку от йеменского города Эль-Мукалла. О повреждениях или жертвах не сообщалось, танкер продолжил свой маршрут.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" заявило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании, используя самолеты, корабли и подводные лодки, атаковали объекты "Ансар Аллах" в нескольких городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на беспрецедентные атаки хуситов в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции хуситов.