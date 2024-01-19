Bloomberg: сторонники Рютте пытаются добиться его назначения на пост генсека НАТО к лету

По сведениям агентства, ожидается, что решение о новой должности для исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов будет согласовано к саммиту лидеров стран альянса в Вашингтоне в июле

ГААГА, 19 января. /ТАСС/. Страны НАТО, поддерживающие кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря организации, добиваются того, чтобы решение о его назначении было принято к лету 2024 года. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, большинство сторонников Рютте в альянсе ожидают, что решение будет согласовано к саммиту лидеров стран НАТО в Вашингтоне, который состоится в июле. Однако они допускают и то, что процесс согласования будет завершен уже к концу весны.

Источники добавили, что в Белом доме голландскому лидеру уже дважды предлагали занять эту должность. Во второй раз он отказался, так как решение об отставке его правительства на тот момент еще не было принято (Рютте и его кабмин подали в отставку 7 июля 2023 года).

Они также отметили, что Рютте является главным фаворитом на пост главы альянса, однако некоторые восточноевропейские страны, входящие в НАТО, все еще не поддержали его кандидатуру.

28 ноября прошлого года Agence France-Presse сообщило, что Рютте, несмотря на победу ультраправых сил на выборах в его стране, уверенно движется к тому, чтобы занять пост генерального секретаря НАТО.

Йенс Столтенберг 4 июля подтвердил, что останется на посту генсека НАТО до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на саммите в Вильнюсе 11-12 июля. СМИ, в том числе британские и американские, неоднократно сообщали, что причиной этого стали сложности с определением кандидатуры преемника Столтенберга. Генсек назначается на основе консенсуса всех стран - членов альянса.