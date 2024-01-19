Хантер Байден даст показания в Конгрессе по делу об импичменте отца 28 февраля

В рамках расследования серию бесед также проведут с членами семьи Байденов и их помощниками, говорится в документах председателей комитетов Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 19 января. /ТАСС/. Сын президента США Джо Байдена Хантер Байден 28 февраля даст показания в Палате представителей Конгресса США по делу об импичменте главы государства. Об этом говорится в совместном заявлении председателей комитета по надзору и подотчетности и юридического комитета Палаты представителей Конгресса Джеймса Комера (республиканец от штата Кентукки) и Джима Джордана (республиканец от штата Огайо).

"28 февраля 2024 года Хантер Байден предстанет перед нашими комитетами для дачи показаний. Его показания последуют за серией бесед с членами семьи Байденов и их помощниками", - говорится в документе. Как поясняется в заявлении, законодатели намерены провести эти беседы в ближайшие несколько недель.

В декабре 2023 года Хантер Байден отказался явиться на слушания в Конгресс, куда его вызвали для дачи показаний по делу об импичменте главы государства. Сын американского лидера настаивал на даче показаний на открытых слушаниях, а не в закрытом режиме, как от него потребовали. Невыполнение предписаний законодателей явиться на слушания по повестке считается в США проявлением неуважения к Конгрессу и может повлечь за собой судебное преследование.

Законодатели рассчитывают в рамках расследования по делу об импичменте Джо Байдена выяснить, получал ли он выгоду от деловых операций своего сына. Оппоненты президента США не раз заявляли, что семья Байдена получает средства от компаний, в том числе иностранных, за то, что использует политическое влияние в интересах бизнеса.