19 января, 01:00
Палестино-израильский конфликт

В ВОЗ сообщили, что несколько тысяч человек в Газе могут быть инфицированы гепатитом А

Генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус подчеркнул, что причиной распространения болезни в анклаве стали "нечеловеческие условия жизни"

ЖЕНЕВА, 19 января. /ТАСС/. Более 20 случаев гепатита А подтверждено на территории сектора Газа, предположительно, этим вирусом инфицированы еще несколько тысяч человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"Случаи гепатита и воспаления печени были выявлены в Газе с помощью тест-наборов, предоставленных ВОЗ. Пока подтверждены 24 случая, сообщений о смертельном исходе этого заболевания нет, однако еще несколько тысяч человек болеют желтухой, предположительно, также из-за гепатита А", - написал Гебрейесус на своей странице в X (ранее Twitter), отметив, что "гепатит А обычно протекает в легкой форме, но может стать причиной тяжелого заболевания".

Глава ВОЗ подчеркнул, что причиной распространения болезни в секторе Газа стали "нечеловеческие условия жизни - практически полное отсутствие чистой воды, чистых туалетов и возможности поддерживать чистоту вокруг". "Это позволяет гепатиту А распространяться дальше и делает среду в регионе опасной. Между тем возможности диагностировать заболевания вовремя остаются крайне ограниченными из-за отсутствия функционирующих лабораторий", - отметил он. 

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