Экс-посол США: удар страны по хуситам был лучшим из худших вариантов в ее распоряжении

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

По словам Джеральда Файерстайна, Белый дом осознает, что воздушные удары по позициям хуситов не приведут к их поражению или даже сдерживанию

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. США не имели более приемлемого варианта для деэскалации в Красном море и были вынуждены нанести удары по позициям мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситов). Такое мнение выразил бывший посол США в Йемене и сотрудник Института Ближнего Востока в Вашингтоне Джеральд Файерстайн.

"По сути, они [США] пришли к выводу, что это лучший из всех худших вариантов, которые у них были", - цитирует эксперта агентство Bloomberg. Белый дом, по мнению Файерстайн, осознает, что воздушные удары по позициям хуситов не приведут к их поражению или даже сдерживанию.

Как отмечает Bloomberg, Байден вынужден искать хрупкий баланс между поддержкой военной операции Израиля в секторе Газе и недопущением эскалации ситуации в регионе, в том числе в связи с потенциальной реакцией Ирана на фоне ударов западной коалиции по Йемену.

Ранее президент США Джо Байден в беседе с журналистами признал, что удары США и Великобритании по позициям мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене не привели к прекращению атак с их стороны.