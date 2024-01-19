В ВСУ признали, что разработка и испытания гибридной системы ПВО Украины проводились в США

Представитель командования Юрий Игнат отметил, что "системы, о которых идет речь, не являются дальнобойными, они могут работать до 15 км"

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Разработка и испытания на полигоне гибридной системы противовоздушной обороны для Украины, которая позволяет запускать американские ракеты с советских установок, проходили в США с участием американских специалистов, там же состоялись и испытания на полигоне. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат в эфире телеканала "Рада".

"В данном случае речь идет про наши старые ракетные системы и ракеты AIM-9 (Sidewinder) и AIM-7 (Sparrow), которые могут работать с этих советских платформ, - сказал он. - Процесс был непростой, в США занимались этим и наши, и американские специалисты. Удалось это сделать, прошли испытания на полигонах в США".

Игнат добавил, что "системы, о которых идет речь, не являются дальнобойными, они могут работать до 15 км, плюс-минус".

17 января министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что ВСУ впервые применили гибридную систему ПВО, собранную из компонентов советского и западного производства.

В октябре 2023 года газета The New York Times сообщила, что из-за исчерпания Киевом запаса советских зенитных ракет американские военные чиновники предложили Украине приспособить имеющиеся у нее комплексы ПВО советского производства к использованию зенитных ракет, произведенных в странах НАТО, прежде всего в США. Эта программа получила название FrankenSAM. В частности, предлагалось использовать пусковые установки комплексов "Бук" и для запуска американских ракет Sea Sparrow, а советские радары - для управления ракетами Sidewinder. По данным западных военных изданий, есть и другие проекты по скрещиванию западных и советских систем, в том числе с использованием ракет от комплексов Patriot.