Лидер по производству дронов на Украине нашел наплевательским отношение властей

По словам главы украинской компании Athlon Avia Артема Вьюнника, на высшем уровне в стране имеет место "дезорганизация" и отсутствует коммуникация с производителями и военнослужащими

МОСКВА, 19 января. /ТАСС/. Украинские власти наплевательски относятся к производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), поскольку не составляют планов для компаний-производителей на несколько лет. Об этом заявил глава украинской компании Athlon Avia, называющей себя лидером беспилотной отрасли страны, Артем Вьюнник.

"Хочется плакать, когда такие запросы приходят к нам. <...> К нам был реальный запрос о том, что мы может в первом квартале 2024 года. Ничего не можем, только логистика занимает пять-шесть месяцев. А производственный цикл - это не только логистика, а и производство как таковое. Цикл очень долгий, нужно планировать [производство] минимум за год, а лучше за два-три года," - сказал он в интервью Radio NV.

Вьюнник подчеркнул, что на высшем уровне в стране имеет место "дезорганизация" и отсутствует должная коммуникация с производителями дронов и военнослужащими украинской армии на передовой. "Звену, которое находится посередине, очень часто приходится продавливать очевидные вещи. Например, у нас есть проблемы с дооснащением наших изделий, поставленных ранее. Мы не можем этого сделать из-за отсутствия интереса со стороны определенных структур генерального штаба", - отметил он. Глава Athlon Avia также раскритиковал власть за то, что либерализация правил для производителей беспилотников не произошла должным образом, они становятся "менее понятными" и даже "опасными".

Athlon Avia занимается производством беспилотников на Украине с 2013 года. Разработанные ей дроны "Фурия" эксплуатируются Вооруженными Силами Украины, службой безопасности и нацгвардией.

Ранее украинский вице-премьер-министр Михаил Федоров заявлял о планах Киева произвести 1 млн FPV-дронов в 2024 году. Но позже он предложил гражданам собирать БПЛА дома. В свою очередь руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская выразила мнение, что вооруженные силы будут вынуждены отступить, если власти не найдут способ наладить в стране сборку ударных беспилотников. По ее словам, львиная доля украинской техники уничтожается именно российскими ударными дронами, производство которых активно развивается.