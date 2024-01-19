Президент Литвы признал наличие усталости на Западе от конфликта на Украине

При этом Гитанас Науседа призвал "любой ценой" избежать победы РФ

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Президент Литвы Гитанас Науседа признал, что в западных странах, возможно, существует усталость из-за конфликта на Украине.

"Я могу себе представить, что некоторые последствия этой войны, такие как рост цен на энергоносители, могут оказать негативное влияние на поведение людей и избирателей в других странах, - отметил политик в интервью газете El Mundo. - Возможно, есть усталость в западных обществах, но не столько на восточном фланге НАТО, потому что мы, как никто другой, понимаем, что победа России на Украине будет означать катастрофические последствия для безопасности региона". В связи с этим он призвал "любой ценой" избежать победы РФ. На комментарий о существовании усталости от конфликта во многих странах Науседа ответил: "Да, и меня беспокоит избирательный цикл [в западных странах]".

"Что касается отсутствия успехов украинских сил, то это отчасти наша вина, - признал президент. - Мы, союзники, приняли хорошие решения, но, к сожалению, очень медленно исполняем эти решения в поддержку украинской армии".

Комментируя выделение помощи ЕС Киеву, он сказал: "Я все еще верю, что возможно добиться, чтобы Венгрия присоединилась, и достичь консенсуса относительно финансовой поддержки, но если этого не произойдет, есть вариант сделать это 26 странам". "Решение должно быть принято 1 февраля на внеочередном заседании, потому что Украина нуждается в деньгах", - уточнил президент.

Отвечая на вопрос о том, обеспокоен ли он возможной победой на президентских выборах в США Дональда Трампа, Науседа сказал: "Меня лично беспокоит господин Трамп, но меня больше беспокоит неопределенность, связанная с избирательным процессом".