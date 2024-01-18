"Может вообще развалиться": почему Украина теряет поддержку союзников

Противостояние республиканцев и демократов в Конгрессе по вопросу принятия бюджета напрямую сказывается на положении Украины на фронте. США уже заявили о прекращении поставок военной помощи, и новых пока не планируется. Трещины в отношениях Украины и Запада становятся все более явными. Почему Вашингтон затягивает предоставление помощи и кто пытается поддержать Киев — в материале ТАСС

Денег нет

В Конгрессе США уже несколько месяцев не утихают дискуссии о принятии государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в стране 1 октября. Чтобы избежать шатдауна (приостановки действия федерального правительства), конгрессмены уже дважды принимали проекты временного продления его финансирования. Очередной такой документ президент США Джо Байден подписал 17 ноября прошлого года. В соответствии с ним финансирование работы некоторых правительственных программ и ведомств, которые занимаются в том числе вопросами сельского хозяйства, энергетики, военного строительства, транспорта и жилья, было сохранено до 19 января 2024 года.

Чтобы в очередной раз избежать шатдауна, конгрессмены уже договорились о новом законопроекте о продлении финансирования одних правительственных структур до 1 марта, а других — до 8 марта. Ожидается, что Байден сможет подписать документ до 19 января.

"Достигнутые двухпартийные договоренности о расходах позволят Америке решать те многие серьезные проблемы, которые есть в стране и за рубежом", — заявил лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер.

Впрочем, решить удастся далеко не все задачи, стоящие перед Вашингтоном. Как и два других, новое предложение о продлении финансирования не предполагает помощи Израилю и Украине. При этом Белый дом продолжает взывать к конгрессменам, заявляя об "отчаянной и срочной" потребности в предоставлении Киеву вооружений и средств.

Тем не менее пока у США для Украины ответ однозначный — денег на поддержку нет. Вашингтон 11 января объявил, что поставки оружия и военной техники прекращены в связи с отсутствием бюджетных средств на такие программы. Последний пакет помощи Киеву был выделен 27 декабря, и новых поставок оружия США не готовят.

Судьба Украины сегодня буквально зависит от того, как решится вопрос с мигрантами на южных рубежах США, так как урегулирования именно этой проблемы добиваются республиканцы. Как заявил спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон, вопрос о целесообразности оказания дальнейшей крупной финансовой помощи Украине может рассматриваться только после разрешения кризиса на границе с Мексикой.

К тому же конгрессмены требуют ответов "на критически важные вопросы". Они хотят, чтобы им объяснили конечную цель и стратегию в отношении Украины, а также то, как обеспечивается отчетность за расходование средств.

"И вы видите, как многие американцы чешут в затылке, задают настоящие вопросы о том, почему это [ассигнование средств для Киева] должно продолжаться без наличия надлежащих ответов", — сказал Джонсон.

Выделенная Вашингтоном Киеву с февраля 2022 года помощь уже выглядит весьма значительно: в середине декабря прошлого года The New York Times писала, что администрация Байдена направила в страну более $75 млрд наличными и оборудованием. Большая часть помощи пошла на военные операции, поддержание работы правительства и удовлетворение гуманитарных потребностей.

"Без этого Украина в лучшем случае будет с трудом отбиваться от российской армии — и может вообще развалиться", — отмечается в публикации.

Трения усиливаются

Снижение интереса к Украине со стороны США наблюдается на фоне споров между Киевом и его западными партнерами. Сообщения о противоречиях между ними появляются в СМИ уже несколько месяцев. В очередной раз о них писало агентство Bloomberg 11 января — в тот же день, когда стало известно о прекращении поставок Украине вооружений Соединенными Штатами. По его данным, на форуме в Давосе советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан намеревался встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и поднять тему конкретизации военной стратегии страны. Как отмечает Bloomberg, такие усилия Вашингтона "свидетельствуют о трениях между Украиной и ее ближайшим союзником". Неблагоприятный для Киева фон создает и то, что поддержанное западными странами контрнаступление "не привело к крупному прорыву".

Американских чиновников, по данным агентства, беспокоят и разногласия между Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, которые "замедляют разработку новой стратегии" Киева. О конфликте между Зеленским и Залужным СМИ пишут с осени, но, по сообщениям, он развивался еще с 2022 года. Как отмечал The Economist со ссылкой на высокопоставленный источник в украинском правительстве, их разногласия перешли в открытое противостояние из-за провала контрнаступления украинской армии.

О "трещинах" в отношениях Вашингтона и Киева говорят уже давно. В марте прошлого года Politico писало, что по прошествии более года вооруженного конфликта за кулисами между США и Украиной растут разногласия по поводу целей боевых действий и вырисовываются потенциальные точки напряженности относительно того, как и когда закончится конфликт.

Уже тогда, отмечает издание, в Вашингтоне были недовольны постоянными требованиями Украиной новых поставок. Хотя в администрации понимали "отчаянное стремление Киева защитить себя", все же Белому дому не нравилось, что Зеленский не проявлял должной благодарности.

К тому же кризисной точкой для США и Украины оказался Крым. Зеленский настаивал на возвращении его стране всех территорий, включая полуостров, до начала каких-либо мирных переговоров. Но американские чиновники считают, что это лишь продлит конфликт или даже усугубит его.

Вопросы о коррупции

Один из главных камней преткновения в отношениях Киева с западными странами — коррупция на Украине. От руководства страны требуют реальных результатов в борьбе на этом направлении: от этого, в частности, зависит то, как скоро государство сможет получить западную помощь.

Но пока Киев получает крайне низкие оценки своей деятельности. В частности, Евросоюз называет Украину "очень коррумпированной страной", писало Politico.

США тоже не могут игнорировать эту проблему. Как отмечало издание, чиновники американской администрации в действительности обеспокоены уровнем коррупции на Украине серьезнее, чем публично заявляют об этом. "Администрация хочет оказать давление на Украину, чтобы она прекратила взяточничество, не в последнюю очередь потому, что на кону стоят доллары США. Но слишком громкое обсуждение этой проблемы может придать смелости противникам американской помощи Украине, многие из которых — законодатели-республиканцы, пытающиеся заблокировать такую ​​помощь", — указывает издание.

К тому же, как обращает внимание Politico, любой намек на то, что американская поддержка Киева ослабевает, может заставить больше европейских стран дважды подумать о своей роли в этом конфликте.

Одновременно с публикацией Politico CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщал, что Вашингтон в течение нескольких недель отправлял Киеву уведомления с призывами бороться с коррупцией, обещая в противном случае сократить экономическую помощь. В частности, в конце лета Госдепартамент передал украинской стороне официальную дипломатическую ноту-демарш по этому вопросу. Согласно документу, США ожидают, что Украина продолжит прикладывать усилия для борьбы с коррупцией и обеспечения финансовой прозрачности, чтобы получать прямую бюджетную поддержку.

"Послание украинцам всегда заключалось в том, что если какие-либо из этих средств будут незаконно присвоены, то это поставит под угрозу всю помощь США стране", — сказал источник CNN.

Борьба с коррупцией на Украине активизировалась в 2015 году: тогда в соответствии с одним из требований МВФ в рамках программы сотрудничества в стране были созданы Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Однако у западных партнеров неоднократно возникали нарекания к деятельности украинских властей в части борьбы с коррупцией.

В последние месяцы руководство страны особенно оживилось на этом направлении. Например, в августе стало известно о планах Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) Украины запустить портал, где граждане смогут анонимно сообщать о фактах взяточничества. За это им полагается 10% от суммы правонарушения.

Зеленский даже предлагал приравнять коррупцию к госизмене на время военного положения, но эта идея столкнулась с критикой. Как писало Politico, такая инициатива лишь позволит правительству украинского президента защищать высокопоставленных чиновников и уничтожать оппонентов. Опасения связаны с тем, что с помощью этого плана можно будет вывести важнейшие коррупционные дела из-под контроля антикоррупционных ведомств и передать их Службе безопасности Украины (СБУ), находящейся в ведении президента.

"Потенциально СБУ может иметь полномочия похоронить дела о коррупции с участием высших чиновников", — указывает издание.

Надежда на Европу

На фоне стремительно угасающего рвения США помогать Украине на этом направлении активизировались европейские страны. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак 12 января подписали двустороннее соглашение о безопасности. Оно предполагает обмен разведывательной информацией, сотрудничество в сфере кибербезопасности, обучение медиков и военных и кооперацию в оборонной промышленности. По этому договору в случае нового конфликта с Россией Украина проведет с Великобританией консультации в течение 24 часов. Лондон также будет обязан предоставить Киеву "быструю и долгосрочную поддержку" в вопросах обороны. К тому же Сунак объявил о выделении стране пакета военной помощи на £2,5 млрд ($3,19 млрд) — это на £200 млн больше, чем за предыдущие два года.

В МИД РФ соглашение с Лондоном о безопасности считают не имеющим силы и называют его попыткой британских властей не дать союзникам по G7 и НАТО потерять интерес к происходящему на Украине.

Великобритания не осталась одинокой в своей инициативности по отношению к Киеву. Намерение подписать с Украиной соглашение о гарантиях безопасности в ближайшие недели есть и у Франции.

Германия тем временем заявляет о намерении выделить в 2024 году более €7 млрд на товары военного назначения для Киева. При этом в ФРГ, которая с февраля 2022 года потратила на гуманитарную, финансовую и военную помощь Украине свыше €25 млрд, уже жалуются на серьезную нагрузку, возникающую из-за такой поддержки Киева. По словам вице-канцлера, министра по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека, из-за расходов на поддержку Украины средства недополучает сама германская экономика.

"Их [этих денег] объективно больше нет. И надо признать, они не поступают в нашу экономику", — предупредил он.

Все это происходит на фоне общей усталости стран Запада, о которой в последние месяцы все чаще пишут СМИ. CNN еще в декабре отмечал, что ставка Москвы на то, что Запад устанет поддерживать Киев, имеет все большие шансы на успех.

"У нас заканчиваются деньги и почти не осталось времени", — цитировал телеканал Джейка Салливана.

И хотя на фоне бюджетных дискуссий в Конгрессе европейские страны стремятся продемонстрировать Украине свою готовность продолжать оказывать ей поддержку, как признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в случае отказа Вашингтона от помощи Киеву примеру США могут последовать некоторые западные страны.

Лидия Мисник