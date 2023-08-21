На Украине планируют платить сообщившим о фактах коррупции 10% от суммы правонарушения

Глава НАПК Александр Новиков сообщил, что размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины запустит портал, на котором граждане анонимно смогут сообщать о фактах коррупции и впоследствии получать за это 10% от суммы правонарушения. Об этом сообщил глава НАПК Александр Новиков.

По его словам, запуск портала планируется на первые числа сентября. Любой украинец, продолжил он, "сможет сообщить о фактах коррупции и получить 10% от предмета коррупционного правонарушения".

"Очень важна культура изобличения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители, мы не построим нулевую толерантность к коррупции", - пояснил Новиков в эфире телеканала "Рада", добавив, что размер вознаграждения не может превышать 14 млн гривен ($378 тыс.).

По оценкам экспертов, действия властей Украины, которые преподносятся как "борьба с коррупцией", являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков. Недавно заместитель главы Национального агентства Украины по предотвращению коррупции Артем Сытник признал, что в стране замалчиваются факты злоупотреблений, "чтобы не навредить" имиджу государства, а "чиновники этим пользуются". Его заявление прозвучало на следующий день после того, как украинские компании опубликовали обращение, в котором призвали президента остановить накрывшую страну волну беззакония и рейдерских атак.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, в котором борьбу с коррупцией, отмыванием денег, работу по деолигархизации и статусу меньшинств оценили на тройку по пятибалльной шкале. Власти Украины отмечали, что Киев ожидал от Еврокомиссии более высоких оценок выполнения рекомендаций.