CNN: успех ставки РФ на усталость Запада от поддержки Украины становится все вероятнее

Появились новые признаки того, что Москва восстановила свои силы и вооружения, сообщает телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 5 декабря. /ТАСС/. Ставка Москвы на то, что Запад устанет поддерживать Киев, имеет все большие шансы на успех. Это мнение высказал телеканал CNN.

"У нас заканчиваются деньги и почти не осталось времени", - приводит телеканал слова помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. Комментарии Салливана прозвучали после того, как глава Административно-бюджетного управления Белого дома Шаланда Янг в письме предупредила спикера Палаты представителей Майка Джонсона, что "прекращение потока американского оружия и техники поставит Украину на колени на поле боя, не только поставив под угрозу успехи, которых добилась Украина, но и увеличивая вероятность российских военных побед".

Растущие сомнения по поводу выполнения США своих обязательство по помощи Украине совпадают с наступлением суровой зимы, когда опасность снова угрожает украинской энергетической инфраструктуре, сообщает CNN. Как утверждает телеканал, появились новые признаки того, что Москва смогла восстановить свои силы и вооружения и развертывает новые ракеты и беспилотники от таких союзников.

Между тем, война Израиля с радикальным движением ХАМАС в последние недели затмила Украину, что создало ситуацию, по поводу которой в последние дни публично беспокоился украинский президент Владимир Зеленский, отмечает телеканал.

Конгресс продолжает обсуждать выделение пакета финансовых средств, в который должна войти помощь Украине, Израилю, а также деньги для укрепления южной границы США, где наблюдается большой наплыв мигрантов. Пока демократы и республиканцы прийти к согласию относительно выделения этих средств не смогли.