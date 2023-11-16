16 ноября, 16:00
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"Каждому достанется меньший кусок": готов ли ЕС к вступлению Украины?

Украина готовится к началу переговоров о ее приеме в Евросоюз. Такую рекомендацию ЕК уже дала cовету объединения. Как и прежде, это стало причиной активных дискуссий на тему того, готовы ли к этому как Украина, так и сам Евросоюз. Что нужно сделать Киеву и почему вступление страны в ЕС может пагубно сказаться на блоке — в материале ТАСС

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Переговоры без срока

Вопрос принятия Украины в состав Евросоюза вновь оказался на повестке. Еврокомиссия рекомендовала Совету ЕС начать с Киевом соответствующие переговоры. То же было рекомендовано в отношении Боснии и Герцеговины, а также Молдавии.

ЕК приняла такое решение спустя десять лет после акций протеста на "майдане", обратила внимание глава комиссии Урсула фон дер Ляйен. "Там стреляли в людей за то, что они поднимали европейский флаг", — сказала она на пресс-конференции в Брюсселе, представляя ежегодный доклад ЕК о расширении.

Именно эти события считаются точкой отсчета украинской евроинтеграции. С тех пор на Украине регулярно говорят о необходимости следовать курсу на вступление в Евросоюз, который с 2019 года закреплен в конституции страны. В прошлом году Украина официально подала заявку на членство в ЕС.

Но перспективы ее вхождения в объединение, как и прежде, остаются довольно туманными. При идеальных условиях переговоры о приеме Украины могут начаться уже в конце марта следующего года, но сроки их завершения предсказать невозможно: это "процесс, основанный на заслугах", уточнила фон дер Ляйен. Она отметила, что указанные государства должны улучшаться и реформироваться.

На вопросы представителей каждой из стран, фигурирующих в докладе ЕК, о сроках их вступления в ЕС и существовании вероятности, что это произойдет хотя бы к 2030 году, она ответила, что этот процесс "не зафиксирован в датах". По словам главы комиссии, "его можно пройти быстрее или медленнее".

"Мы дали рекомендацию Европейскому совету, дальше совет должен принять политическое решение, это будет в середине декабря. Если он примет это решение, работа должна начаться немедленно. Украина должна еще завершить некоторые реформы, и к марту мы сможем сообщить об их прогрессе", — отметила фон дер Ляйен.

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Сроки завершения таких переговоров действительно не ограничены, они могут длиться десятилетиями. Наиболее яркий пример — переговоры о приеме в ЕС Турции, которые продолжаются уже более 18 лет.

Председатель Евросовета Шарль Мишель в интервью журналу Der Spiegel в октябре заявил, что Украина может присоединиться к ЕС в 2030 году, если выполнит все необходимые для этого условия. После этого он столкнулся с критикой со стороны некоторых европейских политиков, которые обвинили его в безответственности.

По мнению главы МИД Люксембурга Жана Ассельборна, властям Евросоюза не стоит называть Киеву четкие временные рамки возможного вступления в сообщество, так как это может привести к разочарованию.

Что должна сделать Украина

ЕК обозначила несколько условий, которые должна выполнить каждая названная страна до принятия окончательного решения о начале переговоров. Общее для них всех — усиление борьбы с коррупцией.

Как следует из распространенных Еврокомиссией документов, для завершения переговоров Украина должна согласовать с Брюсселем более 30 так называемых переговорных глав. Их точное число станет известно после того, как будет утвержден мандат Совета ЕС на переговоры с Киевом, то есть не раньше весны 2024 года. Речь идет о потенциальных изменениях в различных разделах украинского законодательства и регулятивных норм, покрывающих все сферы жизни страны: политику, экономику, судебную систему.

Посол ЕС в Киеве Катарина Матернова уточнила, что для начала переговоров Украине нужно будет увеличить штат Национального антикоррупционного бюро, внести изменения в закон о декларировании имущества, принять закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами, а также выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно положения национальных меньшинств. 

Еще в июне еврокомиссар по вопросам расширения Оливер Варгелий отмечал, что Украина полностью выполнила лишь два из семи условий для начала переговоров о вступлении в ЕС: приняла законодательство о судебной реформе и свободе СМИ.

"Прогресс в реализации других шагов, как мы говорим на брюссельском языке, идет по плану, то есть работа выполняется в срок и в соответствии с нашими совместными с Украиной усилиями", — говорил он.

Прогресс по каждому из семи приоритетов оценивается по пятибалльной шкале, где единица — его отсутствие, а пять — полное выполнение условий. Для запуска переговоров о приеме в ЕС страна должна полностью реализовать все задачи, поставленные перед ней Брюсселем.

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Обязательным условием для начала переговоров Варгелий назвал включение в систему Конституционного суда Украины (КСУ) лиц, рекомендованных международным сообществом. Прогресс в реформе КСУ был оценен на четверку.

Позже, в августе, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о конкурсном отборе кандидатов на должность судьи КСУ. Как обратил внимание украинский лидер, этот закон гарантирует прозрачный, профессиональный и добросовестный отбор. Это один из законов, рекомендованных Еврокомиссией для вступления в ЕС.

Еще четыре пункта — принятие законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу нацменьшинств — в ЕС оценили на тройку.

Противники в ЕС

Идею принятия Украины в состав объединения поддерживают далеко не все в Евросоюзе. Одним из первых после появления рекомендации о начале переговоров с Киевом по этому вопросу высказался министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он обратил внимание, что в самом документе ЕК говорится о неполном выполнении Украиной требований для присоединения к объединению, поэтому какие-либо дальнейшие шаги в переговорах с ней о вступлении, с позиции Будапешта, несвоевременны.

Как полагает Сийярто, Украина не будет иметь права на членство в ЕС, пока на ее территории не наступит мир. "Иначе вместе с Украиной в Европейский союз пришла бы война, чего мы явно не хотим и не можем хотеть", — сказал глава МИД. По его словам, расширение объединения должно быть направлено на сохранение мира, а не на привнесение в союз войны.

Вместо переговоров о вступлении он предложил ЕС обсудить будущую политику в отношении Украины, где "не соблюдаются ни свобода СМИ, ни свобода слова", а также не проводятся выборы. "Очевидно, что для европейских институтов или государств — членов Европейского союза было бы абсурдно в таких условиях занимать какую-то позицию по вопросу о том, как функционируют институты правового государства на Украине", — сказал политик.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан позже заверил, что правительство страны не уступит давлению лидеров ЕС и даже не будет обсуждать с ними вопрос вступления Украины в объединение. "Украина так же далека от членства в ЕС, как Мако от Иерусалима", — сказал Орбан. Мако — небольшой венгерский город в области Чонград на границе с Румынией.

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Идею принять страну в ЕС не поддержала и оппозиционная правоконсервативная Австрийская партия свободы (АПС). Она обратилась к правительству Австрии с просьбой наложить вето на возможное вступление страны в объединение, так как это может спровоцировать втягивание Австрии в вооруженный конфликт.

"Желание принять в ЕС страну, находящуюся в разгаре боестолкновений, — это акт политического безумия", — сказал лидер АПС Херберт Кикль, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала рекомендацию начать переговоры о вступлении Украины в ЕС сюрреалистичными.

"Я думаю, что все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу (слушая выступление главы ЕК о рекомендации начать переговоры со странами — прим. ТАСС)", — сказала Кнайсль. По ее мнению, тот факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, делает ситуацию еще более сюрреалистичной.

Готов ли ЕС

В связи с подготовкой к новой волне расширения ЕС в блоке встал вопрос о его готовности к этому процессу. Необходимость реформирования объединения на фоне подготовки к принятию новых членов уже признала Урсула фон дер Ляйен.

Украина может стать пятым по численности населения (до вооруженного конфликта), а также самым бедным членом блока, что будет сказываться на распределении бюджета, пишет Financial Times. "Но именно заявка Киева, как никакая другая, ставит глубокие вопросы о будущем всего европейского проекта", — отмечает издание.

Как обращает внимание издание, в Брюсселе и столицах Евросоюза сегодня чиновники задаются вопросом не только о том, сможет ли Украина провести длинный список реформ, необходимых для вступления в объединение, но и о том, сможет ли блок реформироваться в достаточной степени, чтобы поглотить как эту страну, так и множество других потенциальных новых членов.

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Пока это сводится только к дискуссиям о вопросах, которые расширение поставит перед ЕС, а не к попыткам принять какие-либо политические решения. Это во многом связано с неопределенностью самих перспектив увеличения блока.

В основном перед ним стоит два ключевых вопроса. Первый — как ЕС реформирует свой бюджет, столкнувшись с новыми членами, которые, вероятно, будут чистыми бенефициарами финансирования ЕС? Как менее богатые государства — члены ЕС отреагируют на идею стать чистыми донорами?

"Логика политики сплочения заключается в том, что средства придется перенацеливать на новых членов союза в ущерб нынешним бенефициарам, если только не будут увеличены доходы ЕС", — отмечается в документе, подготовленном Брюссельским институтом геополитики. Другими словами: "Либо пирог увеличится, либо каждому достанется меньший кусок", объясняет FT.

Второй вопрос — какие институциональные реформы потребуются, чтобы процессы принятия решений в ЕС были гладкими, когда в его состав будут входить целых 35 столиц вместо нынешних 27. Неспособность пересмотреть свои процедуры может помешать блоку, особенно в тех сферах, которые требуют единогласных решений. Как обращает внимание FT, с расширением союза придерживаться такой процедуры по внешней или налоговой политике станет сложнее, поскольку любое государство может наложить вето и заблокировать предложение, которое ему не понравится. Этим правом, например, часто пользуется Венгрия, напоминает издание.

Навредит фермерам

Наибольшую обеспокоенность потенциальное вхождение в ЕС Украины вызывает у сельскохозяйственного сектора объединения.

"Только с сельскохозяйственной точки зрения вступление Украины в Европейский союз стало бы катастрофой для европейского сельского хозяйства", — заявил президент главного сельскохозяйственного союза Франции (FNSEA) Арно Руссо.

Как отметил Арно, украинское сельское хозяйство эквивалентно четверти европейского, но его экологические стандарты и стандарты производства намного ниже.

Принятие Украины с сельскохозяйственными угодьями, превышающими размеры Италии, и сельхозсектором, в котором занято 14% ее населения, могло бы изменить правила игры, пишет FT. Как отмечает издание, Украина станет крупнейшим получателем финансирования от Единой сельскохозяйственной политики (Common Agricultural Policy, CAP). Последствия будут серьезными: другим фермерам в ЕС придется согласиться на гораздо более низкие выплаты, или объединение будет вынуждено пойти на значительное увеличение своего сельскохозяйственного бюджета.

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FT предупреждает о пугающих последствиях приема в ЕС Украины для Франции, где сельхозсектор имеет огромное влияние, а также для стран, которые активно поддерживали ее вступление. Например, Польша, президент которой Анджей Дуда в прошлом году призывал принять Украину в экспресс-режиме, была вынуждена запретить импорт некоторых украинских сельскохозяйственных товаров из-за сложностей, которые это создало для польских фермеров.

"Украина еще даже не вступила в ЕС, а уже нанесла ущерб единому рынку", — сказал изданию дипломат из ЕС.

Как обращает внимание L’Opinion, фермеры старой сельскохозяйственной Европы опасаются серьезных перекосов во внутриевропейской конкуренции. Значительная часть помощи в рамках CAP зависит от площади сельскохозяйственных угодий. Украина, которая располагает 44 млн га, должна сразу стать крупнейшим бенефициаром. Исходя из того, как в настоящее время функционирует CAP, Киев мог бы получить €96 млрд в течение первых семи лет своего членства.

"И что для этого нужно? Субсидии на сельское хозяйство [других стран] должны быть сокращены на 20%. Очевидно, что усиление украинской мощи за счет ослабления национального сельского хозяйства не всем по вкусу", — пишет издание.

Лидия Мисник 

Теги:
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