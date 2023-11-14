Экс-глава МИД Австрии считает сюрреализмом призыв главы ЕК к переговорам о членстве Киева

По словам Карин Кнайсль, тот факт, что слова Урсулы фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, делает эту ситуацию еще более сюрреалистичной

ВЕНА, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала сюрреалистичной рекомендацию председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о начале ведения переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Экс-дипломат отметила, что частично смотрела речь главы Еврокомиссии, в которой она рекомендовала ЕС начать переговоры о вступлении Украины в сообщество. "Моя реакция на это была, что это все просто сюрреалистично, - заявила она в интервью журналисту Флавио фон Вицлебену, опубликованном на YouTube. - Я думаю, что все, кто серьезно занимался вопросами европейской интеграции в каком бы то ни было виде, переворачиваются в гробу, [слушая эту речь]". По словам Кнайсль, тот факт, что слова фон дер Ляйен сопровождаются усилиями тысяч бюрократов, делает эту ситуацию еще более сюрреалистичной.

Глава Еврокомиссии заявила 8 ноября, что ее ведомство порекомендовало Совету ЕС начать переговоры с Украиной о приеме в сообщество. По ее словам, при идеальном развитии событий переговоры о приеме Украины могут начаться в конце марта 2024 года, но сроки их завершения предсказать невозможно, так как это "процесс, основанный на заслугах".

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.