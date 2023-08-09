За компенсации и дотации: пожертвует ли Брюссель европейскими фермерами ради Украины

Проблемы, связанные с вывозом украинского зерна, заставили Евросоюз выбирать между Восточной Европой и Украиной. В ближайшее время Брюсселю предстоит принять решение относительно продления ограничений на ввоз в ЕС с Украины продукции сельского хозяйства. Кого выберет Брюссель и что будут требовать пострадавшие страны — в материале ТАСС

Давление с обеих сторон

Зерновой вопрос заставил Евросоюз выбирать между интересами Восточной Европы и Украины. Сейчас на Брюссель давят с обеих сторон. Причина — ограничения на ввоз украинской продукции, введенные на территории ЕС. Весной руководство Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии забило тревогу из-за кризиса, вызванного наплывом зерна с Украины. Затоваривание собственных рынков разоряло местных фермеров. В связи с такой ситуацией эти страны ЕС в одностороннем порядке запретили ввозить сельхозпродукцию с территории соседнего государства. Меры были представлены вынужденными: страны объясняли их отсутствием реакции со стороны Еврокомиссии на свои требования предоставить им европейскую помощь.

Такой ультимативный шаг сработал. Они отменили свои ограничения в обмен на решение ЕК ввести сначала до 5 июня, а затем до 15 сентября эмбарго на поставки с Украины четырех видов зерновых и масличных культур: пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника.

Теперь встает вопрос о том, какая судьба ждет украинскую продукцию после 15 сентября. Как заявил в конце июня президент Украины Владимир Зеленский, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон пообещал, что после 15 сентября ограничения снимут.

В то же время власти Венгрии, Болгарии, Румынии, Польши и Словакии потребовали от ЕК продлить их. Как заявил глава Министерства сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, слова которого приводит венгерская деловая интернет-газета Világgazdaság, только так можно защитить интересы европейских фермеров.

Фактор зерновой сделки

На ситуацию повлияла приостановка зерновой сделки. Это стало вынужденным шагом со стороны России из-за невыполнения западными странами своих обязательств. Как обратил внимание президент России Владимир Путин, Запад полностью извратил ее сущность, европейские компании наживались на ней, а Россия тем временем терпела убытки. Договоренности были заключены 22 июля 2022 года и неоднократно продлевались, последний раз — в мае текущего года. Соглашение действовало до 17 июля.

"Мы вновь и вновь продлевали эту сделку. И, продлевая ее, проявляли просто чудеса выдержки и терпения, толерантности. Рассчитывали, что наши зарубежные коллеги наконец начнут в полном объеме соблюдать согласованные и одобренные параметры и условия. Однако ничего подобного не происходило", — говорил президент.

За время действия зерновой сделки из-за дисконта в 30–40% на российское зерно на мировых рынках потери российских аграриев составили $1,2 млрд, отметил Путин.

Черноморская инициатива, подписанная представителями России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. На фоне выхода России из сделки маршруты ввоза зерна с Украины через Восточную Европу приобрели особое значение.

По данным Еврокомиссии, в период с мая 2022 года по июнь 2023 года 41 млн тонн украинской сельхозпродукции был вывезен по так называемым линиям солидарности — сухопутным коридорам, по которым с Украины в ЕС вывозится зерно, а обратно направляется топливо и военное снаряжение. Эти коридоры позволили экспортировать около 60% украинского зерна с начала боевых действий. Такие меры привели к существенному росту импорта продовольствия в Европе.

Кого выберет Брюссель

Сегодня страны Восточной Европы вновь озабочены судьбой своих аграриев в ожидании решения ЕК относительно продления ограничений на импорт. Польша еще в конце июля обращала внимание представителей стран ЕС на влияние украинского импорта на фермеров, пишет газета Die Welt. "Но наши усилия направлены на то, чтобы вывести украинскую сельскохозяйственную продукцию на мировые рынки", — приводит издание ответ ЕК.

"Это значит, что Польша может жаловаться сколько угодно, но Брюссель будет настаивать на прекращении действия ограничений на импорт", — отмечает газета.

Сегодня ЕС стоит перед дилеммой: продление ограничений на импорт стало бы для него губительным политическим шагом, но при этом Брюссель должен серьезно отнестись к опасениям восточноевропейских фермеров, обращает внимание СМИ.

Но на самом деле перед Европой такого выбора не стоит, так как она в любом случае бросает все силы на выполнение главной задачи, считает политолог Андрей Суздальцев.

"По сути, ни на каком распутье Европа не стоит. У нее четкая задача — победить Россию силами Украины, поэтому для нее ничего не жалеют. Европа, естественно, продавит скидками, дотациями ввоз украинского зерна, потому что ей это нужно. Будет бесконечный процесс обсуждения, как это делается в Евросоюзе, какие-то деньги переведут, но не более того. Украинское зерно будет поставляться в Европу", — сказал эксперт ТАСС.

В ожидании компенсаций

На этом фоне денежный вопрос встает довольно остро. Например, венгерские земледельцы получили от Евросоюза в качестве компенсации за демпинг украинской продукции всего €15,93 млн, что можно назвать "символической суммой в сравнении с размерами ущерба", отмечал Иштван Надь.

В апреле Урсула фон дер Ляйен обещала восточноевропейским фермерам программу помощи в €100 млн за отмену запрета на импорт зерна. Но такими суммами уже пережившие серьезные потери страны не соблазняются.

У ЕС есть пространство для маневра в виде резерва на случай аграрного кризиса в размере €450 млн, отмечает Die Welt.

Впрочем, и этого ему может не хватить. Как сообщает агентство РАР со ссылкой на источники, Польша направила ЕК расчеты, согласно которым на расширение инфраструктуры для вывоза украинской сельхозпродукции через польскую границу стране требуется €1 млрд. Половину этой суммы нужно будет выделить на расширение пограничных терминалов для большегрузных автомобилей и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле, а другую часть — на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между странами, строительство терминалов для грузовых автомобилей и инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

Предвыборные проблемы

Польша особенно активно отстаивает свою позицию в зерновом вопросе. Премьер-министр Матеуш Моравецкий предупредил, что республика не откроет свою границу для украинского зерна и продлит запрет после 15 сентября на его поставки в страну, если этого не сделает ЕК.

"Мы будем решительно защищать польского агрария", — заверил он.

Более того, по словам Моравецкого, если появятся очередные сигналы о дестабилизации на других аграрных рынках, других продуктов, Варшава сделает то же самое, поскольку правительство должно защищать сельское хозяйство.

"Либо после 15 сентября будут выработаны механизмы и нормы ввоза сельскохозяйственной продукции, которые сделают невозможной дестабилизацию рынка в Польше. Правительство Польши сделает это в одностороннем порядке или вместе с нашими друзьями из других стран. Это будет их решение. Мы так или иначе это сделаем", — отметил глава польского правительства.

Вопрос зерна сегодня наиболее чувствителен для польских политиков. 15 октября в Польше пройдут очередные парламентские выборы, на исход которых может повлиять решение по этой ситуации. Она стала очень большой проблемой для правящей партии "Право и справедливость", потому что польские фермеры — одна из ее основ, обратил внимание Андрей Суздальцев.

Нынешнее польское правительство в лице Моравецкого и вице-премьера, лидера "ПиС" Ярослава Качиньского точно не допустит украинское зерно на польский рынок, считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

"Варшава и Брюссель сильно ругаются, и Брюссель, безусловно, ставит на то, что нынешняя власть уйдет. Им не нужны Качиньские с Моравецкими. Они считают их для себя очень вредными и ждут, что опять вернется [экс-премьер Дональд] Туск", — сказал он ТАСС.

Отношения Польши и Украины: очередное ухудшение?

В последнее время все чаще появляются сообщения о том, что отношения Варшавы и Киева ухудшились. В частности, заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в интервью RMF FM отмечал, что их состояние в последнее время "не самое лучшее" из-за высказываний представителей украинских властей. По его словам, "это вытекает из того факта, что, к сожалению, там [на Украине] появились определенные эмоции".

"Мы с пониманием к этому относимся, потому что страна под атакой. Но нельзя так относиться к своим союзникам", — сказал он.

Министр канцелярии президента Польши, руководитель бюро международной политики Марчин Пшидач 31 июля в эфире польского телевидения заявил, что Украина получила от республики большую помощь и "было бы хорошо, если бы она начала ценить то, какую роль на протяжении последних нескольких месяцев и лет играет Польша для Украины". Замруководителя офиса президента Украины Андрей Сибига назвал это заявление безосновательным и "равнозначным вероломству".

До этого Варшава и Киев обменялись обвинениями как раз из-за решения Польши сохранить эмбарго на украинское зерно. В Киеве этот шаг сочли недружественным и популистским, на что Польша ответила, что действует исходя из национальных интересов.

Впрочем, нынешняя ситуация вряд ли обострит отношения двух стран, которые в целом никогда и не были друзьями, считают эксперты. Они воевали друг с другом не меньшее количество раз, чем вместе воевали против России, обращает внимание программный директор клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

Сегодня они сплочены на почве ненависти к России, считает Андрей Суздальцев. По этой причине на период боевых действий все свои конфликты и противоречия они будут отодвигать на второй план, отметил политолог.

"Поляки никогда к Украине не относились хорошо. Они так действуют потому, что считают это выгодным для себя. Выгода связана прежде всего с тем, что Польша мыслит себя самым мощным государством в Восточной Европе, а блокада России еще повышает этот статус. Если Польша фактически подчинит себе Украину, ее торговые потоки, часть бизнеса, который будет актуален в Европе, то она станет еще сильнее, причем вне зависимости от того, кто будет находиться у власти в республике", — констатировал Владимир Брутер.

Лидия Мисник