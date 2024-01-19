В Пакистане заявили, что считают Иран другом и не хотят эскалации

Как отметил официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч, судя по тому, что Исламабад получает со стороны Тегерана, "они тоже"

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Исламабад считает Тегеран своим другом и не хочет дальнейшей эскалации напряженности. Об этом заявила официальный представитель пакистанского МИД Мумтаз Захра Балоч.

"Мы неоднократно говорили, что Иран - наш друг. Мы не хотим эскалации, и, судя по тому, что мы получаем с их стороны, они тоже", - сказала она агентству Bloomberg по телефону.

16 января иранское агентство Tasnim сообщило о нанесении ВС Ирана удара по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории.