СМИ: Египет ведет переговоры с хуситами для урегулирования кризиса в Красном море

По данным Al Araby Al Jadeed, в ходе недавних переговоров Каир, в частности, заверил хуситов, что Египет не будет принимать участие во "враждебных действиях" против "Ансар Аллах"

ДУБАЙ, 19 января. /ТАСС/. Власти Египта ведут переговоры с представителями мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах" и Ирана, чтобы урегулировать ситуацию в Красном море на фоне снижения трафика через Суэцкий канал. Об этом сообщила газета Al Araby Al Jadeed со ссылкой на египетские источники.

"Каир ведет интенсивные переговоры с официальными представителями хуситов и Ирана, чтобы остановить усиливающиеся [негативные] последствия от нападений хуситов [в Красном море] на ситуацию в регионе в целом и на движение по Суэцкому каналу в частности", - утверждают неназванные собеседники издания.

Один из источников уточнил, что контакты с хуситами проводились после удара, нанесенного США и Великобританией 12 января по объектам "Ансар Аллах", с целью оценить последствия от возможных ответный действий мятежников. В ходе недавних переговоров Каир, в частности, заверил хуситов, что Египет не будет принимать участие во "враждебных действиях" против "Ансар Аллах". Кроме того, представители Египта проинформировали хуситов об успехах на переговорах с Израилем по увеличению объемов поставляемой в сектор Газа гуманитарной помощи. Как утверждается, хуситы в свою очередь заявили Каиру, что они не намерены расширять масштабы операции, а будут атаковать только связанные с Израилем суда.

Другой дипломат из Египта сообщил газете, что глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян планирует в ближайшие несколько дней посетить арабскую республику. По словам собеседника Al Araby Al Jadeed, эскалация палестино-израильского конфликта в секторе Газа способствовала улучшению отношений Каира и Тегерана.

После обострения конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября 2023 года хуситы атаковали более 20 гражданских судов в Красном море.

На фоне обострения ситуации в Красном море многие компании решили направить суда, которые обычно шли в Европу через Суэцкий канал, через мыс Доброй Надежды на юге ЮАР. Однако этот путь занимает на 10-14 дней больше, что увеличивает издержки.