19 января, 15:47
Палестино-израильский конфликт

Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не уточнил, в чем именно заключалось финансирование

БРЮССЕЛЬ, 19 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское радикальное движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.

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"ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить Палестинскую администрацию, возглавляемую [Движением за освобождение Палестины] ФАТХ", - приводит агентство Reuters слова Борреля, выступавшего в Вальядолидском университете в Испании. Политик не уточнил, в чем именно заключалось предполагаемое финансирование.

При этом, согласно Reuters, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг подобные обвинения. 

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