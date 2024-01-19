Боррель заявил, что ЕС будет отправлять суда в Красное море лишь для защиты судоходства

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности добавил, что Евросоюз должен сделать все возможное, чтобы избегать эскалации

МАДРИД, 19 января. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заверил, что Евросоюз не собирается направлять свои корабли для участия в боевых задачах в Красном море, они будут задействованы только для обеспечения безопасности навигации.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы гарантировать свободу судоходства и в то же время избегать эскалации, - сказал глава дипломатии ЕС журналистам в Испании. - Мы готовим военно-морскую миссию с единственной целью - защитить судоходство". "Мы находимся на грани ситуации, которая может быть очень опасной, - добавил Боррель. - Евросоюз не будет отправлять свои корабли на активные боевые задачи, а только для защиты судоходства".

Ранее газета Politico сообщила о том, что ЕС намерен направить в Красное море по меньшей мере три эсминца или фрегата с мощной системой ПВО в рамках военно-морской миссии для обеспечения безопасности судоходства. Эта оперативная группа ВМС, формирование которой планируется завершить в ближайшие дни, будет, как ожидается, взаимодействовать с формированиями других стран, которые также защищают торговые суда от участившихся нападений хуситов. При этом европейская миссия, согласно предложению Европейской службы внешних связей, будет опираться на проводимую под руководством Франции операцию по наблюдению в регионе.