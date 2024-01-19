NYT: сенатор от Южной Каролины поддержит Трампа на выборах

По сведения газеты, поддержки от "чрезвычайно популярного среди республиканцев" Тима Скотта также пытались добиться экс-постпред США при ООН Никки Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис

НЬЮ-ЙОРК, 19 января. /ТАСС/. Сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, претендовавший ранее на выдвижение в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, призовет американцев голосовать за Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их сведениям, официальное объявление будет сделано в пятницу во время выступления Трампа перед сторонниками в штате Нью-Гэмпшир. Газета отмечает, что это может пошатнуть позиции экс-постпреда США при ООН и бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли, которая на первичных выборах (кокусах) республиканцев в штате Айова заняла третье место, получив 19,1% голосов.

Издание добавляет, что поддержки от "чрезвычайно популярного среди республиканцев" Скотта также пытались добиться Хейли и губернатор Флориды Рон Десантис.

Скотт объявил о выходе из предвыборной гонки 12 ноября прошлого года. И хотя сначала сенатор говорил, что не намерен поддерживать никого из кандидатов, недавно он изменил решение, так как пришел к выводу, что Трамп - это лучший кандидат, чтобы победить действующего президента США демократа Джо Байдена, пишет The New York Times со ссылкой на источник.

Ранее Трампа поддержал бизнесмен Вивек Рамасвами. Он вышел из президентской гонки, так как остался недоволен итогами кокусов в Айове.

Первичные выборы прошли в штате Айова в понедельник. По итогам голосования Трамп получил 51% голосов сторонников Республиканской партии. Второе место занял Десантис с 21,2% голосов, третье - Хейли с 19,1%. Рамасвами получил 7,7% голосов.