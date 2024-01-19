Шольц и Сунак в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Украине

Канцлер Германии и премьер-министр Великобритании отметили необходимость дальнейшей поддержки Киева

БЕРЛИН, 19 января. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость оказания Украине дальнейшей поддержки. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

"Сегодня вечером канцлер Шольц разговаривал по телефону со своим британским коллегой премьер-министром Сунаком", - отметил Хебештрайт. Он добавил, что стороны обсудили ситуацию на Украине и согласились, что она должна продолжать постоянно получать существенную поддержку.