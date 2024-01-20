СМИ: в воздушном пространстве Пакистана количество авиарейсов снизилось вдвое

Авиакомпании платят Управлению гражданской авиации за пролеты над Пакистаном, и подобное сокращение числа рейсов "негативно скажется на доходах страны", сообщает газета The Express Tribune

ИСЛАМАБАД, 20 января. /ТАСС/. Количество авиарейсов через воздушное пространство Пакистана сократилось почти вдвое после вспышки напряженности между Исламабадом и Тегераном. Об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на источники, осведомленные о ситуации в гражданской авиации.

По их данным, в четверг в воздушном пространстве Пакистана зафиксировали 450 авиарейсов, хотя обычно этот показатель достигает 700-750. Авиакомпании платят Управлению гражданской авиации (CAA) за пролеты над Пакистаном, и подобное сокращение числа рейсов "негативно скажется на доходах страны", говорится в сообщении. Как заявил представитель CAA, никаких ограничений на авиасообщение не было, все полеты с использованием воздушного пространства Пакистана контролировались в соответствии со стандартными эксплуатационными процедурами.

Вооруженные силы Ирана 16 января нанесли удар по двум штабам террористической группировки "Джейш аз-Зольм" на пакистанской территории. При проведении операции использовались беспилотники и ракеты. МИД Пакистана осудил удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

18 января пакистанский МИД сообщил, что ВС республики провели антитеррористическую операцию, при которой были нанесены удары по укрытиям экстремистов в иранской провинции Систан и Белуджистан. По данным властей региона, в результате этой атаки погибли 10 человек, в том числе 4 ребенка.

Комитет национальной безопасности Пакистана, который возглавляет и.о. премьер-министра страны Анваар-уль-Хак Какар, пришел в пятницу к выводу, что Исламабад и Тегеран смогут вместе преодолеть противоречия и дальше развивать двусторонние связи. Согласно сообщению пресс-службы секретариата главы правительства исламской республики, на заседании подчеркивалось, что "обе страны смогут преодолеть незначительные раздражители посредством диалога и дипломатии, а также проложить путь к дальнейшему углублению исторических отношений".